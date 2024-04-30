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30 Nisan 2024 Salı 16:21:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 16:21:00

Moğolistan ile Türkiye arasında konut alanında işbirliği yapılmasına dair mutabakat zaptı imzalandı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Tserenpil Davaasuren ile "Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.

Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı imzaladıklarını aktaran Özhaseki, "Ülkemizin şehircilik ve konut yapımı alanındaki tecrübelerini, kardeş ülkemiz Moğolistan ile paylaşmak için imzaladığımız mutabakat zaptı ülkelerimize hayırlı olsun. Konut yapımında marka değere sahip TOKİ Başkanlığımız ile Moğolistan'da dar gelir grubu ailelere yönelik sosyal konut projeleri yapılmasına ve konut sektörünün geliştirilmesine yönelik tecrübelerimizi paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Etiketler : TÜRKİYE MOĞOLİSTAN KONUT İŞBİRLİĞİ
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