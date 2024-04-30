"Jouska" Nedir?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Daha açıklayıcı sormak gerekirse, birisiyle konuştuktan sonra "keşke böyle söylemeseydim" ya da "şöyle söylesem daha iyi olurdu" dediğiniz oluyor mu?

O kişi çoktan yanınızdan gitmiştir ama siz zihninizde tüm diyalogları tekrar tekrar düşünüp, ona roller vererek yeni diyaloglar yazarsınız.

Düşündükçe düşünür ve çoğu zaman bir yere de varamazsınız.

Bu yaşadığımız durumun adı "Jouska"

İç diyalog, içsel düşünce oyunu olarak da bilinen Jouska, kişinin kendini ifade etmesi, bir olayı analiz etmesi veya farklı senaryoları keşfetmesi için farkında olarak ya da olmayarak yaptığı konuşmalardan oluşuyor.

Stresli olduğumuzda, yeni bir olayla karşı karşıya kaldığımızda, bazen tepkilerimizi önden belirlemek ve kendimizi hazırlamak isteriz.

Yeni senaryolarda tam olarak bu noktada devreye giriyor.