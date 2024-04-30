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30 Nisan 2024 Salı 11:31:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 11:31:00

Togg'a zırhlama işlemi uygulandı!

Kaynak: AA

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Ankara'da araç zırhlama işiyle uğraşan İsmail Eşsiz, yerli elektrikli otomobil Togg'a yüksek güçteki silahlara karşı koruma sağlayan BR4 seviyesi zırhlama işlemi uyguladı.

İsmail Eşsiz, Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmada, Togg'a yapılan zırhlama işleminin ayrıntılarını anlattı.

Araçlara, istenilen koruma seviyesine göre hem kırsal hem de şehir içi kullanımına uygun içten zırhlama yaptıklarını belirten Eşsiz, uyguladıkları geliştirilmiş gizli zırhlama sistemiyle araçların her türlü zemin ve iklim koşulunda sorunsuzca kullanılabildiğini ve performansının neredeyse hiçbir kayba uğramadığını söyledi.

Daha önce hibrit araçları zırhladıklarını belirten Eşsiz, tam elektrikli otomobile zırh uygulama işlemini ilk kez Togg ile hayata geçirdiklerini söyledi.

"ARABANIN ANA HATLARI KOMPLE ZIRH ÇELİĞİNDEN YAPILDI"

Togg'un BR4 seviyesinde zırhlandığını bildiren Eşsiz, "Tabanca mermilerine göre zırhlandı, 45 kalibreye kadar mukavemet gösteriyor. Sadece mermi tehditlerine ve saldırılarına göre değil, arabanın ana hatları komple zırh çeliğinden yapıldığından araca yarış araçlarındaki roll bar sistemi gibi güvenlik de sağlayabiliyor." diye konuştu.

Elektrikli araçların menzillerini etkileyen en önemli unsurlardan birinin de üzerinde barındırdığı ekipmanların ağırlığı olduğuna dikkati çeken Eşsiz, "Togg ilk elektrikli araç deneyimimiz. Ağırlık olarak da üzerine 210 kilogram civarında bir yük bindi." ifadelerini kullandı.

Zırhlama işlemi gerçekleşmeden önce ve sonra aracı tam şarj ile test ettiklerini belirten Eşsiz, bu test sonucunda işlemden sonra 20 kilometrelik bir menzil kaybını tespit ettiklerini kaydetti.

Eşsiz, camların 22 milimetre kalınlığında, otomobilin dış aksamlarında görünen tüm parçaların zırhlarının BR4 seviyesinde olduğunu ifade etti.

"KAPI İÇLERİNDE ARAMİD PANELLER BULUNUYOR"

Kapı içlerinde uzay araştırmaları ve askeri amaçla, kurşun geçirmez giysi ve balistik bileşimlerde kullanılan aramid panellerin yer aldığını belirten Eşsiz, bu sayede hem hafif hem de dayanıklı bir zırh katmanı oluşturduklarını söyleyerek, "Togg bizi heyecanlandırdı. Milli otomobilimiz, milli gururumuz ve zırhlamaktan çok büyük keyif aldık." diye konuştu.

Eşsiz, Togg'un zırhlanma işleminin 40 gün sürdüğünü ancak edindikleri deneyimle bundan sonra 20 günde zırhlama işlemini tamamlamayı öngördüklerini söyledi.

Eşsiz, Togg'un lastiklerini de değiştirdiklerine dikkati çekerek, "Lastiklerde 'run flat' dediğimiz bir teknoloji var. Lastikler patlasa dahi 50 kilometre/saat hızla 80 kilometrelik mesafeye ulaşabiliyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : togg zırh yerli ve milli
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