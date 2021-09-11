Kızım için savaşacağım

Tülin Şahin ile birlikteliğinden Siena Leyla adında kızı bulunan Pedro De Noronha, Bebek'te görüntülendi. Şahin ile mahkemelik olan Portekizli işadamının yanında Deniz Akkaya vardı. Şahin'den ayrıldıktan sonra kızını göremediğini iddia edip mahkemeye başvurarak hak talebi isteyen Noronha, "Ben buradaki hukuk sistemine çok güveniyorum. Benim asıl derdim geçmişte olan değil, kızım Siena'yı görmek istiyorum. Kızımın Siena'nın geleceği için bundan sonrasına bakacağım ve mücadelemi bitirmeyeceğim. Savaşacağım" dedi.