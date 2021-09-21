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21 Eylül 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 10:30:00

‘Kırmızı Araba' yola çıktı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen 'Filmimin Hikâyesi' yarışmasının kazananı Asya Şahin, hayallerini perdeye taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen 'Filmimin Hikâyesi' yarışmasının kazananı Asya Şahin, hayallerini perdeye taşıdı. Şahin'in hikayesi 'Kırmızı Araba' film oldu. Yönetmenliğini Ali Tanrıverdi'nin yaptığı, Beste Bereket'in rol aldığı filmin galası Kanyon AVM sinemalarında gerçekleşti. Gösterim öncesi konuşan yönetmen Tanrıverdi, çocuklara seslenerek, "Asla hayal kurmaktan vazgeçmeyin" dedi. Beste Bereket ise, "Benim için heyecan verici bir şey birinin hayalinde rol almış olmak" dedi.

Etiketler : Kırmızı Araba Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Filmimin Hikâyesi
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