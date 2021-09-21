‘Kırmızı Araba' yola çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen 'Filmimin Hikâyesi' yarışmasının kazananı Asya Şahin, hayallerini perdeye taşıdı. Şahin'in hikayesi 'Kırmızı Araba' film oldu. Yönetmenliğini Ali Tanrıverdi'nin yaptığı, Beste Bereket'in rol aldığı filmin galası Kanyon AVM sinemalarında gerçekleşti. Gösterim öncesi konuşan yönetmen Tanrıverdi, çocuklara seslenerek, "Asla hayal kurmaktan vazgeçmeyin" dedi. Beste Bereket ise, "Benim için heyecan verici bir şey birinin hayalinde rol almış olmak" dedi.