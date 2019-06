Kim Kardashian'a Japonlardan uyarı mektubu

Geçen yıl “Kimono Intimates” markasını tescil ettiren reality şov yıldızı Kim Kardashian West, Japon tarihi ve geleneklerine duyarsız kalmakla suçlanmıştı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa, Kardashian West’e yazdığı açık mektupta kimononun “bir ustalık ürünü olduğunu ve Japonların güzellik, ruh ve değerlerini sembolize ettiğini” söyledi.

Kadokawa, “Kyoto sokaklarında turistler ve yerel halk tarafından giyilen popüler bir giysi olan kimononun dünya çapında sevildiğini ve tekelleşmemesi gerektiğini” ifade etti.

Kadokawa, Kyoto belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlanan mektubunda Kim Kardashian West’i Kyoto’ya davet ederek bu şehrin “kimono dahil birçok Japon kültürünün değer gördüğü yer” olduğunu vurguladı. Kadokawa, Kardashian West’in bu ziyaretle “Kimono kültürünün özünü deneyimlemesini ve Japon düşüncelerini anlamasını” istediğini belirtti.

Kim Kardashian West, mektuba henüz bir cevap vermedi ancak yaşanan tartışmalara perşembe günü The New York Times’ta yayımlanan bir açıklamayla değindi. Yeni koleksiyonunun adının geleneksel bir kimono yapımının “güzelliğine ve detaylarına” bir gönderme niteliği taşıdığını belirten Kardashian West “Japon kültüründe kimonoların önemine derin saygı duyduğunu” ve “bu geleneksel giysiye benzeyen veya ona saygısızlık eden herhangi bir giysi tasarlamak ya da piyasaya sürmek” gibi bir planının olmadığını ifade etti.

Kardashian West tepkilere rağmen markanın adını değiştirmek gibi bir niyetinin olmadığına da dikkati çekti.

25 Haziran’da duyurusu yapılan ten rengi korse koleksiyonun adı sosyal medyada tepki çekmişti.

Kardashian West’in bu ayın başında çıkardığı vücut makyajı koleksiyonuysa geçekçi olmayan güzellik standartlarını teşvik ettiği gerekçesiyle eleştiri almıştı.



KİM KARDASHİAN KİMDİR?

Kim Kardashian baba tarafından Ermeni, anne tarafından İskoç ve Hollanda kökenlidir. Babası Robert Kardashian O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenmiş ve 30 Eylül 2003'te ölmüştür. Annesi Kris Jenner 1989'da Robert'ten boşanmış ve eski Olimpiyat atleti Bruce Jenner ile 1991'de evlenmiştir. Kim Kardashian'ın üç öz kardeşi vardır. O.J. Simpson onun vaftiz babasıdır.

Kimberly Noel Kadashian, 21 Ekim 1980 Los Angeles , California doğumlu ve Ermeni asıllı olmasının yanı sıra İskoçya, Hollanda ve Türkiye kökenli bir ailenin çocuğudur. Amerikan sosyetesinin ünlilton'un parti arkadaşı olan Kim gazetelerin magazin haberlerinin vazgeçilmezlerindendir. Basın tarafından sitilist olarak da adlandırılmıştır. Babası bir zamanlar O.J.Simpson'un avukatlığını yapmış ünlü avukat Robert Kardashian'dır (1944-2003). 2007 yılına kadar Paris Hiton'un parti arkadaşı olarak tanınan Kim Kardashian, erkek arkadaşı Ray J ile çekilmiş porno videosunun dağıtımını yasal olarak engellemek istediği zaman adını duyurmuştur. Kim'in açıklama yapmasından önce kamuoyunun bu kasetin varlığından haberi yoktu ve video bir anda internette yayılmaya başladı. Kim 2000-2004 yıllarında yapımcı Damon Thomas ile evliydi. Kim Kardashian ve iki kız kardeşi Calabasas, Kaliforniya'da bir butik işletmektedir. Şimdilerde şansını oyuncukta deniyor ve ilk olarak disaster movie adlı sinema filminde oynadı.

2007'de Playboy dergisine soyunan Kim 2008'de Carmen Electra ile birlikte Acaip Bir Film adlı filmde oynamıştır. Felaket filmleriyle dalga geçen bir film iyi eleştiriler toplayamamıştır. Kardashian How I Met Your Mother adlı dizi filmin bir bölümünde de yer almıştır. Yine 2008'de "Dancing with the Stars" adlı bir dans yarışmasında da yer almıştır.

Kardashian 2 Mayıs 2008'de "Workout with Kim Kardashian" adlı bir spor DVD'si çıkarmış, daha sonra kendi blogunu açmış, kendi parfümünü çıkartmış ve ayakkabı satış servisi başlatmıştır.

2000'de prodüktör Damon Thomas'la evlenip 2004'te boşandı. Daha sonra R&B sanatçısı Ray J ile çıkmaya başladı. Ray J ile bir seks kasedi ortaya çıktı. Kim Kardashian önce dava açsa da daha sonra Vivid Entertainment'la anlaşıp kasedin haklarını 5 milyon dolara sattı. 2007'de Ray J'den ayrılan Kardashian, Amerikan futbolcusu Reggie Bush ile çıkmaya başladı ancak ayrıldılar. 2010 Ekim'in de ise Michael Copon ile ilişkiye başladı ve bu ilişkisi de kısa sürdü. 2011 Mayıs ayında Kris Humphries ile nişanlanan Kardashian'ın 20.5 k'de Kris Humphries ile evlenen Kardashian'ın düğünü California Eyaleti’ne bağlı Santa Barbara yakınlarındaki Montecito Kasabası’nda bulunan bir malikanede gerçekleşti.Düğüne, sinema ve müzik dünyasından birçok ünlü isim katılırken, düğünde toplam 440 kişi davetli vardı.Düğünde Vera Wang imzalı fildişi renginde, kabarık etekli, dantel bir gelinlik giyen Kardashian 30 milyon dolar olan düğününün tüm masrafları reklam sponsorları tarafından karşılandı.Kardashian düğün için tek kuruş harcamamasına rağmen düğün fotoğrafları için People Dergisi’yle yaptığı anlaşmayla ayrıca17.9 milyon dolar kazanç sağladı.

