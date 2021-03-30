Kıbrıs için 6 ay ön hazırlık

Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Gülper Özdemir'in rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs', Perşembe günü ekranlardaki ilk sınavını verecek. 1963 yılında Kıbrıs'ta yaşanan Kanlı Noel'in anlatıldığı dizi için 6 ay önceden şu hazırlıklar yapıldı: ν Çekimlerin yapıldığı Kıbrıs'ta dev bir prodüksiyon kuruldu. ν 5 TIR dolusu döneme ait kıyafet ve teknik malzeme Türkiye'den Kıbrıs'a götürüldü. ν 60'lı yıllara ait araçlar ve tanklar sıfırdan üretildi. ν Dönemin dokusunu yansıtan mekanlar tasarlandı. ν Üç bine yakın kostüm ve aksesuvar üretimi yapıldı.