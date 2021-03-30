  • BIST
    1374.65
  • Dolar
    8,4031
  • Euro
    9,8769
  • Altın
    456,7030
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ötekileştirmediğimiz bir yıl olsun!
İşte MHP'nin 5 hedefi
Bu kez çocukları hedef alıyor
Başkan Erdoğan'dan BM'ye aşı mesajı
Beklenen tarih açıklandı: Yerli sprey aşı müjdesi!
"Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı
Öztürk Yılmaz, CHP seçmenine Kılıçdaroğlu'nu anlattı
Kandil operasyonunda çarpıcı detay
Yerli makineli tüfek PMT-76/57A göreve hazır
‘Site devletleri'ne devlet müdahalesi
Süveyş'e alternatif rota! Çin'den Londra'ya en hızlı yol orta koridor
İstanbul'da DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Boşancaklar iddiası
Lider sessizliği
Maske bir var bir yok!
Kıbrıs için 6 ay ön hazırlık
Ailemiz büyüyor
Fransa'dan dizi için döndü
Cinsiyeti değil sağlığı önemli
Suçum olsa bedelini öderdim
Tadilat bitti sırada reklam var
Az temas mutasyon olasılığını azaltıyor
Sıcak çay kanser riskini 5 kat artırıyor
Virüse karşı en güçlü kalkan: doğru beslenme
30 Mart 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 12:30:00

Kıbrıs için 6 ay ön hazırlık

ABONE OL

Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Gülper Özdemir'in rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs', Perşembe günü ekranlardaki ilk sınavını verecek.

Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Gülper Özdemir'in rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs', Perşembe günü ekranlardaki ilk sınavını verecek. 1963 yılında Kıbrıs'ta yaşanan Kanlı Noel'in anlatıldığı dizi için 6 ay önceden şu hazırlıklar yapıldı: ν Çekimlerin yapıldığı Kıbrıs'ta dev bir prodüksiyon kuruldu. ν 5 TIR dolusu döneme ait kıyafet ve teknik malzeme Türkiye'den Kıbrıs'a götürüldü. ν 60'lı yıllara ait araçlar ve tanklar sıfırdan üretildi. ν Dönemin dokusunu yansıtan mekanlar tasarlandı. ν Üç bine yakın kostüm ve aksesuvar üretimi yapıldı.

Etiketler : Pelin Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs Ahmet Kural Gülper Özdemir
Masumlar Apartmanı bereketi

Masumlar Apartmanı bereketi
‘Kırmızı Kamyon' heyecanı

‘Kırmızı Kamyon' heyecanı
Motosiklet bir tutku

Motosiklet bir tutku
Zehra'nın keyfi yerinde

Zehra'nın keyfi yerinde
Kızları için 27 yıllık semtini terk etti

Kızları için 27 yıllık semtini terk etti
Demet'i korkutan takip

Demet'i korkutan takip
FENOMENLER OYUNCULARDAN DAHA BAŞARILI

FENOMENLER OYUNCULARDAN DAHA BAŞARILI
Başarısı ABD basınında

Başarısı ABD basınında
Hem pop hem caz

Hem pop hem caz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER