Kıbrıs için 6 ay ön hazırlık
Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Gülper Özdemir'in rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs', Perşembe günü ekranlardaki ilk sınavını verecek.
Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Gülper Özdemir'in rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs', Perşembe günü ekranlardaki ilk sınavını verecek. 1963 yılında Kıbrıs'ta yaşanan Kanlı Noel'in anlatıldığı dizi için 6 ay önceden şu hazırlıklar yapıldı: ν Çekimlerin yapıldığı Kıbrıs'ta dev bir prodüksiyon kuruldu. ν 5 TIR dolusu döneme ait kıyafet ve teknik malzeme Türkiye'den Kıbrıs'a götürüldü. ν 60'lı yıllara ait araçlar ve tanklar sıfırdan üretildi. ν Dönemin dokusunu yansıtan mekanlar tasarlandı. ν Üç bine yakın kostüm ve aksesuvar üretimi yapıldı.