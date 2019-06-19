Kesenin ağzını açtı

Suyabatmaz, eşi için günlüğü 25 bin liraya yat kiraladı. Mavi tura çıkan ünlü çiftin yatı 5 kamara 34 metre uzunluğunda. 2 yıl önce ilişkilerine Bodrum’da başlayan çift, çıktıkları bu tatille adeta aşk tazelediler.