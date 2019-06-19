19 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba
Kesenin ağzını açtı
Burcu Esmersoy ve eşi Berk Suyabatmaz, şu sıralar 2017 yılında aşklarının başladığı yer olan Bodrum'da tatil yapıyor
Suyabatmaz, eşi için günlüğü 25 bin liraya yat kiraladı. Mavi tura çıkan ünlü çiftin yatı 5 kamara 34 metre uzunluğunda. 2 yıl önce ilişkilerine Bodrum’da başlayan çift, çıktıkları bu tatille adeta aşk tazelediler.
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