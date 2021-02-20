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20 Şubat 2021 Cumartesi 09:46:00 - Güncelleme:20 Şubat 2021 Cumartesi 09:46:00

Kendi evimi kendim sattım

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Ayşen Birgör ile birlikte 'Kalpsiz' isimli şarkıya düet yapan Cengiz Kurtoğlu, Silivri'deki yazlığının kapılarını habercilere açtı.

Ayşen Birgör ile birlikte 'Kalpsiz' isimli şarkıya düet yapan Cengiz Kurtoğlu, Silivri'deki yazlığının kapılarını habercilere açtı. İstanbul'a ilk geldiği günlerde yaşadığı zorluklardan bahseden Kurtoğlu, cebinde tek kuruş parası olmadan yaşamını idam ettirdiğini söyledi. İnsanların kendisini zengin zannetmesi için cebinde çek karnesi taşıdığını söyleyen Kurtoğlu, "Zor günler geçirdik kendi dairemi kendim satın almak zorunda kaldım" dedi.

Etiketler : cengiz kurtoğlu silivri yazlık kalpsiz ayşen birgör
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