Özge Özacar'dan aşk açıklaması!

Özge Özacar, ‘’Benim için aşk; sevmek, sevilmek dünyanın en güzel duyguları. Bir insanın aklına düşüp ona mutluluk vermek müthiş bir his. Biraz da dans etmek gibi, karşılıklı olduğunda daha anlamlı. Meltem ne kadar aksini düşünse de, Özge olarak benim için aşkta göze alabileceklerimin sınırı karşımda emek görmediğim yerde sonlanır’’ dedi.