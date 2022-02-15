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15 Şubat 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 15:00:00

Karnı belirginleşti

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Anne olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer, belirginleşen karnını sosyal medya hesabından paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer, belirginleşen karnını sosyal medya hesabından paylaştı. Eşiyle Uludağ'da olan 6.5 aylık hamile Dizer, paylaşımıyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Dizer'in büyüyen karnını görenler "Hamilelik yakışmış" yorumunda bulundu.

Etiketler : Karnı belirginleşti Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer
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