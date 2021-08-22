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22 Ağustos 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 17:30:00

Karla'yı gösterdi

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Yaklaşık sekiz ay önce Emir Medina ile dünya evine giren 'Hepsi' grubunun eski solisti Cemre Kemer, temmuz ayında anne olmuştu.

Yaklaşık sekiz ay önce Emir Medina ile dünya evine giren 'Hepsi' grubunun eski solisti Cemre Kemer, temmuz ayında anne olmuştu. 36 yaşındaki şarkıcı, şimdilerde anne olmanın keyfini çıkarıyor. Daha önce minik kızının yüzünü göstermeyen ünlü isim, Karla'yla verdiği pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Kızının yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşan çiçeği burnunda annenin "Karla" notuyla paylaştığı karelerde birçok kişi, Kemer'in bebeğini babası Emir Medina'ya benzetti.

Etiketler : Emir Medina Hepsi Cemre Kemer Karla
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