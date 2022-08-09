Kapanış ikilisi

Irmak Arıcı ve Uğur Işılak, '14. Uluslararası Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali'nin kapanışını yaptı. Şereflikoçhisarlı olan Uğur Işılak'ı dinlemek için binlerce hemşehrisi kent meydanını doldurdu. Işılak, sevilen eserlerini hemşehrileriyle tek bir ağızdan söyledi. Işılak'tan sonra Irmak Arıcı sahne aldı. Arıcı, daha önce Şereflikoçhisar'a geldiğini, ablasının müzik öğretmenliği yaptığını anlattı.