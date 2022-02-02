Pınar Özer ve Orçun İynemli'nin yer aldığı 'Android' tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı. Cevahir sahnedeki oyun tiyatroseverlerden tam not aldı. Uzun süren bir ilişki ve ani bir ayrılığın ardından teselliyi Android kadın robot Venüs'e tutunmakta bulan Barış'ın komik ve beklenmedik hikayesini konu olan oyun kapalı gişe oynadı.