02 Şubat 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 13:30:00
Kapalı gişe oynadı
Pınar Özer ve Orçun İynemli'nin yer aldığı 'Android' tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı.
Pınar Özer ve Orçun İynemli'nin yer aldığı 'Android' tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı. Cevahir sahnedeki oyun tiyatroseverlerden tam not aldı. Uzun süren bir ilişki ve ani bir ayrılığın ardından teselliyi Android kadın robot Venüs'e tutunmakta bulan Barış'ın komik ve beklenmedik hikayesini konu olan oyun kapalı gişe oynadı.