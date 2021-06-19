19 Haziran 2021 Cumartesi 11:07:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 11:07:00
Kafede okuma provası
Oyuncu Fırat Çelik, Cihangir'de görüntülendi. Bir mekanda kahve içen Çelik, bir yandan da dijitalde yayınlanacak yeni dizisi 'Saklı' için okuma provası yaptı.
Hazar Ergüçlü, Defne Kayalar ve Ahmet Fırat Sungur ile başrolü paylaşacak olan Çelik, şimdiden heyecanlı olduğunu söyledi. Dizinin Temmuz ayında izleyici ile buluşacağını belirten Çelik, "Birebir uyarlama yapıyoruz. İnanılmaz bir kadromuz var. Güzel bir iş çıkaracağımızı inanıyorum" dedi.