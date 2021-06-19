Kafede okuma provası

Hazar Ergüçlü, Defne Kayalar ve Ahmet Fırat Sungur ile başrolü paylaşacak olan Çelik, şimdiden heyecanlı olduğunu söyledi. Dizinin Temmuz ayında izleyici ile buluşacağını belirten Çelik, "Birebir uyarlama yapıyoruz. İnanılmaz bir kadromuz var. Güzel bir iş çıkaracağımızı inanıyorum" dedi.

