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29 Nisan 2024 Pazartesi 09:09:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 09:09:00

İlk durak siyasi partiler... Meclis'te anayasa diplomasisi başlıyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için görüşmelerine parti gruplarına yapacağı ziyaretle başlayacak. TBMM'de de fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen para cezalarının artırılmasına ilişkin teklif görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına yarın başlayacak. Meclis'te gündem yoğun. Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler bu hafta başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarını ziyaret edecek, yeni anayasa için görüşmeler yapacak.

ENERJİ DÜZENLEMESİ HAZIR

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına da yarın başlayacak. Genel Kurulu'nda geneli üzerinde görüşmeleri tamamlanan enerji alanındaki yasa teklifine devam edilecek. Teklif, yerli üretim ve ithal doğalgazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor. Düzenlemeye göre; içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

FAHİŞ FİYATA AĞIR YAPTIRIM

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak. Teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeren teklif de Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Etiketler : numan kurtulmuş tbmm anayasa
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