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06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:30:00

Kadro tamamlanıyor

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1990-2000 yılları arasında yayımlanan ve tüm dünyada büyük ilgi gören Beverly Hills dizisinin uyarlanmasın 'Gelecek Uzun Sürer'in kadrosu şekilleniyor.

1990-2000 yılları arasında yayımlanan ve tüm dünyada büyük ilgi gören Beverly Hills dizisinin uyarlanmasın 'Gelecek Uzun Sürer'in kadrosu şekilleniyor. Aslıhan Malbora, Necip Memili, Mert Yazıcıoğlu ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer alacağı Ay Yapım imzalı projenin cast çalışmaları devam ediyor. En son ekranlara veda eden 'Kağıt Ev' adlı yapımda rol alan Nur Fettahoğlu ve Aytaç Şaşmaz projeye dahil oldu. Şaşmaz, dizide Luke Perry'nin oynadığı karakteri canlandırıyor. Fettahoğlu'nun ise hangi rolde oynayacağı merak konusu oldu.

Etiketler : gelecek uzun sürer dizi yeni oyuncu nur fettahoğlu aytaç şaşmaz
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