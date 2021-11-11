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11 Kasım 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 13:00:00

Kadın cinayetlerine dikkat çekecek

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Birce Akalay'ın yeni projesi belli oldu. Oyuncu yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz'la el sıkıştı.

Birce Akalay'ın yeni projesi belli oldu. Oyuncu yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz'la el sıkıştı. Geçen yaz Netflix için çekilen "Kuş Uçuşu" dizisinde bir televizyoncuyu oynayan başarılı oyuncu yine dijital bir projeye "Evet" dedi. Oyuncunun yeni dizisinin ismi 'Mezarlık'. Oyuncu seçimi süren dizi kadın cinayetlerini konu alacak. Dijitaldeki projeleri çok beğendiğini belirten Akalay, "Şu an galiba tercihlerimiz dijitalden yana. Çalışma saatleri, daha programlı oluşu, senaryoların önünü ve ilerisini görüyor olmak bir oyuncu için vazgeçilmez şeyler. Bunlar televizyonda maalesef yapılamıyor" dedi.

Etiketler : Birce Akalay Netflix Kuş Uçuşu Abdullah Oğuz
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