  • BIST
    1379.18
  • Dolar
    8,2164
  • Euro
    9,7642
  • Altın
    459,4170
İstanbul
3 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bir habere 'tıkır tıkır' 113 bin TL!
İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti
Biden tarihe geçebilir
Ramazan'da hava nasıl olacak?
Yazıcıoğlu suikastında 'helikopteri düşüren jet operasyonu' iddiası
Teknoloji devinden 16 milyar dolarlık satın alma
Rusya'dan ABD'nin tehditlerine cevap
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları
Tükürük bezinde de taş oluşur
Gargara ile virüsün akciğere inişini durdurabiliriz
Ramazan'da sağlıklı uyku önerisi 2 saat erken yatın
Vitamin tabletleri böbreklere zarar verebilir
Mimiklerin azalması Parkinson habercisi
Emine Erdoğan'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşine mektup
Bakan Soylu'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısı
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
'Paslaşmayan tecrübesiz golcüler gibi'
11 Nisan 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
TSK'dan Libya Deniz Kuvvetleri personeline eğitim
Emeklilerden Başkan Erdoğan'a teşekkür
ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı!
12 Nisan 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 10:30:00

İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti

ABONE OL

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Super Kenny, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Super Kenny, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Şarkıcı, son dönemde sürekli giydiği jean markası Mario Morato'nun sahibi Murat Şevli'yle bir araya geldi. Kenny, markanın İstanbul'daki merkezi olan Merter'deki tekstil atölyesini ziyaret etti. Şevli, ağırladığı şarkıcıyı şehrin tarihi yerlerini gezdirdi. Kenny, ülkesine dönerken iş insanının hediye ettiği iki valizden oluşan kot kıyafetlerini geri çevirmedi.

Etiketler : super kenny mario morato murat şevli
Gururlandıran hikayeler

Gururlandıran hikayeler
Pandemi bitsin sonra düğün

Pandemi bitsin sonra düğün
Artık yumurta çiftliği var

Artık yumurta çiftliği var
Roberto Carlos bacaklı dediler!

Roberto Carlos bacaklı dediler!
Kibariye'ye ilk müdahale havada oldu

Kibariye'ye ilk müdahale havada oldu
Boğaza karşı romantizm

Boğaza karşı romantizm
Üçüncü çocuğu düşünmüyor

Üçüncü çocuğu düşünmüyor
Güvenimin sarsılmasına tahammül edemem

Güvenimin sarsılmasına tahammül edemem
Hayali kız çocuğu

Hayali kız çocuğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER