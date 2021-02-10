İspanya'da Türk dizileri fenomen





İspanyol gazetesi El Confidencial'a röportaj veren Anton, Türk dizilerinin 10 yıldır dünyada başarılar elde ettiğini söyledi. İlk olarak "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisi ülkede yayınlandığını ifade eden Anton, Türk dizilerinin tüm beklentileri aşarak bir fenomen haline geldiğini ifade etti. Türkiye'nin ABD'nin ardından dünyada en fazla dizi ihraç eden ikinci ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Anton, "Türk dizileri çok yüksek kalitede ve alışılmışın dışında. Dram, komedi, korku, polisiye, tarihi gibi her türleri kapsıyor. Bunun arkasında 20'den fazla yıllık çok yüksek düzey bir endüstri, büyük bütçeler, mükemmel senaryolar, oyunculuk ve dış mekan çekimleri var" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de bazı dizi setlerini ziyaret ettiğini belirten Anton, "Oyuncular, Hollywood'un büyük isimlerini yakalayan hatta bazen geçen gerçek birer yıldız. Türk dizilerinin bu nedenlerden dolayı, yüksek kaliteleri ile zafer elde eden, dünya çapında bir fenomen olduklarını düşünüyoruz."

Yaklaşık üç yıl önce "Fatma Gül'ün suçu ne?" ile başlayan İspanyol televizyonlarında yayınlanan Türk dizilerinin sayısı 15'i geçti.

