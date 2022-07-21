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21 Temmuz 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 12:00:00

İşim için kilo verdim

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Son dönemde verdiği kilolarla konuşulan Pelin Karahan, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi.

Son dönemde verdiği kilolarla konuşulan Pelin Karahan, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Alışveriş turuna gelen ünlü isim, sosyal medyada verdiği kilolarla ilgili çok sayıda mesaj ve yorum aldığını söyledi. 48 kiloya düştüğünü açıklayan Karahan, "Verdiğim kiloların bu kadar konuşulmasına açıkçası şaşırdım. Sosyal medyada çok ilgi gördü. Ben ekranda güzel gözükmek için yani işim için kilo veriyorum. Kendimi bu şekilde daha iyi hissediyorum. 48 kiloyum ve mutluyum" dedi.

Etiketler : İşim için kilo verdim Pelin Karahan Vadistanbul
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