03 Kasım 2020 Salı 17:09:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 15:52:00
İrem Derici'den takipçilerine koronavirüs uyarısı: Çevremin dörtte biri korona
İrem Derici, artan virüs vakaları nedeniyle takipçilerini de dikkatli olmaları konusunda uyarmayı ihmal etmedi.
İrem Derici, çevresindeki artan koronavirüs vakaları sonrası takipçilerini de dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul’daki artan vaka sayılarına dikkat çektiği açıklamasını yayımlayan İrem Derici, ‘’Bunu da şöyle bırakayım. Tanıdıklarımın resmen 4’te 1’i pozitif.