  • BIST
    1163.71
  • Dolar
    8,4637
  • Euro
    9,8949
  • Altın
    517,1300
İstanbul
13 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkent'te sonbahar renklerinin dansı
Bakan Pekcan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı
"Oğlum annene hoşçakal de"
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ile gönderildi
İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlatacağız
Türkiye düşmanı Fransız dergi yine Erdoğan'ı hedef aldı
Süre doldu! Sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza
LPG'li araçlara AVM izni geldi
Ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu
Twitter ve Facebook çok sayıda haber hesabını askıya aldı
Twitter, Trump'ın attığı "seçim" tweetine erişim kısıtlaması getirdi
İzmir'de arama çalışmaları sona erdi
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Trump zaferini ilan etti!
Kuvvetli geliyor! Sel uyarısı
İsrailli bakandan Trump'a destek: Kazanması için dua ediyorum
ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı
"Viyana saldırısının kahramanları"
Başkan Erdoğan imzaladı! Kesin korunacak hassas alan ilan edildiler
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı
İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi
Diego Maradona'dan üzücü haber!
Trump'tan son dakika seçim açıklaması
03 Kasım 2020 Salı 17:09:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 15:52:00

İrem Derici'den takipçilerine koronavirüs uyarısı: Çevremin dörtte biri korona

ABONE OL

İrem Derici, artan virüs vakaları nedeniyle takipçilerini de dikkatli olmaları konusunda uyarmayı ihmal etmedi.

İrem Derici, çevresindeki artan koronavirüs vakaları sonrası takipçilerini de dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul’daki artan vaka sayılarına dikkat çektiği açıklamasını yayımlayan İrem Derici, ‘’Bunu da şöyle bırakayım. Tanıdıklarımın resmen 4’te 1’i pozitif. 

Etiketler : İrem Derici Fahrettin Koca koronavirüs vakaları korona pozitif uyarı
Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili
Kuzey'e doğum günü hediyesi aldı

Kuzey'e doğum günü hediyesi aldı
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın romantik akşamı

Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın romantik akşamı
Didem Soydan ile birlikteliği gündem olmuştu... Ev alışverişi Burak Deniz'den

Didem Soydan ile birlikteliği gündem olmuştu... Ev alışverişi Burak Deniz'den
Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye hayat dersi: Kendini değil AKUT'u paylaş

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye hayat dersi: Kendini değil AKUT'u paylaş
Şeyma Subaşı'dan Cadılar Bayramı eleştirilere yanıt!

Şeyma Subaşı'dan Cadılar Bayramı eleştirilere yanıt!
Tülin Şahin podyumlardaki başarısının sırrını açıkladı

Tülin Şahin podyumlardaki başarısının sırrını açıkladı
Reklam yüzü oldular

Reklam yüzü oldular
Nişanlandılar!

Nişanlandılar!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER