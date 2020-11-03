Çevremin dörtte biri korona

İrem Derici'den takipçilerine koronavirüs uyarısı: Çevremin dörtte biri korona

İrem Derici, çevresindeki artan koronavirüs vakaları sonrası takipçilerini de dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul’daki artan vaka sayılarına dikkat çektiği açıklamasını yayımlayan İrem Derici, ‘’Bunu da şöyle bırakayım. Tanıdıklarımın resmen 4’te 1’i pozitif.