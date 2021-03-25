İlk paylaşıma 12 bin yorum

Önceki gün hayranlarının isteği üzerine Instagram hesabı açan Engin Akyürek, sanal aleme hızlı bir giriş yaptı. 250 bin takipçisi bulunan oyuncu, ilk paylaşımını yaptı. Dizinin çekimlerinin yapıldığı Bodrum'dan fotoğrafını sevenleriyle buluşturan Akyürek'e 12 bin yorum yapıldı, 170 bin beğeni geldi.

