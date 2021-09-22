VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kamikaze İHA çağı başlıyor!
Fransa'daki Türk cinayetinde yeni gelişme
Suriye'den Türkiye'ye gireceklerdi... Sınırda yakalandılar
"Tarihin Sıfır Noktası" BM'nin bahçesinde
Akşener'in sırtını sıvazladığı FETÖ'cünün yalanı ortaya çıktı
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı
Başbakan Dibeybe karara isyan etti
Ağır darbe! Terör örgütü PKK ilk kez bu halde
İnanılmaz detaylara ulaşıldı: Bir şişesi binlerce kişiyi öldürebilirdi
Kamuya on binlerce kişilik personel alımı müjdesi
Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti
Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı
Salonu terk ettiler
38 milyon TL'lik vurgun!
Kanatları yere basmayan festival TEKNOFEST
Açık ortaklık yoksa oy yok
Bakan Kurum: Paris iklim anlaşması ekimde Meclis'te
Türkiye-ABD zirvesi! Masada Afganistan var
Dünya devinden sürpriz hamle! Japonya'da bir ilk olacak
ABD'nin SPK'sından kripto para uyarısı: Uzun süre geçerli olmaz
Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor
BM'de tarihi konuşma
11 yılda 50 milyon lira kazandı
Karantina bitti alışverişe koştu
22 Eylül 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 09:30:00

İki ay sonra Kerem'in selamı!

ABONE OL

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, evlerine girerken saldırıya uğradı.

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, evlerine girerken saldırıya uğradı. Yüzünde morluklar ve kırıklar olan Marcus, ''Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı'' dedi.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'le yeniden barışan Yiğit Marcus Aral, evinin önünde darp edildi. Saldırganlar 'Kerem'in selamı var' diyerek Aral'a yumruk attı. Emniyetten çıkarken görüntülenen Aral, 5 kişinin saldırısına uğradığını söyledi. Marcus'un yüzünde morluklar ve kırıklar oluştu. Aral, ifadesinde, "Beş kişi bana saldırdı beni dövdükten sonra 'Kerem'in selamı var' dediler daha sonra saldırganlar kaçarak uzaklaştı. Ben de karakola gelerek şikayetçi oldum. Gerekeni savcılık yerine getirecek" dedi. Şevval Şahin, geçtiğimiz yaz aylarında Yiğit Marcus Aral'la ayrılıp Sabancılar'ın torunu Kerem Kamışlı'yla kısa bir süreliğine birlikte olmuştu. Aral, Boğaz'a karşı bir mekanda yemek yiyen ikiliden Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize atmıştı. Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral'a saldıranlar aranıyor.

Etiketler : Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral Miss Turkey 2018
Sezen desteği

Sezen desteği
Üç Kuruş sete çıktı

Üç Kuruş sete çıktı
‘Rüyalardan'la geliyor

‘Rüyalardan'la geliyor
Hem çekti hem oynadı

Hem çekti hem oynadı
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Ameliyat olacak

Ameliyat olacak
Üçüncü şahıslarla alakası yok

Üçüncü şahıslarla alakası yok
ABD'li yıldız Bodrum'da

ABD'li yıldız Bodrum'da
Harbiye'de kahkaha tufanı

Harbiye'de kahkaha tufanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER