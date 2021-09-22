İki ay sonra Kerem'in selamı!

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, evlerine girerken saldırıya uğradı. Yüzünde morluklar ve kırıklar olan Marcus, ''Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı'' dedi.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'le yeniden barışan Yiğit Marcus Aral, evinin önünde darp edildi. Saldırganlar 'Kerem'in selamı var' diyerek Aral'a yumruk attı. Emniyetten çıkarken görüntülenen Aral, 5 kişinin saldırısına uğradığını söyledi. Marcus'un yüzünde morluklar ve kırıklar oluştu. Aral, ifadesinde, "Beş kişi bana saldırdı beni dövdükten sonra 'Kerem'in selamı var' dediler daha sonra saldırganlar kaçarak uzaklaştı. Ben de karakola gelerek şikayetçi oldum. Gerekeni savcılık yerine getirecek" dedi. Şevval Şahin, geçtiğimiz yaz aylarında Yiğit Marcus Aral'la ayrılıp Sabancılar'ın torunu Kerem Kamışlı'yla kısa bir süreliğine birlikte olmuştu. Aral, Boğaz'a karşı bir mekanda yemek yiyen ikiliden Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize atmıştı. Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral'a saldıranlar aranıyor.