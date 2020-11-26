26 Kasım 2020 Perşembe 16:55:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 16:50:00
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Nişantaşı sokaklarında kayboldu
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Ara sokaklarda kendine verilen bir adresi bulmaya çalışan Zehra, görüntülendiğini fark edince panikledi. Adres konusunda gazetecilerden yardım alan Zehra, ardından bir binaya girdi.
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