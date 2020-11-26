  • BIST
    1328.77
  • Dolar
    7,8574
  • Euro
    9,3900
  • Altın
    449,4460
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yeşil ışık! İlk sinyal verildi
HSK, 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti
Canlı yayında flaş açıklama: Mecburuz, alacağız
Türkiye'den müthiş savunma hamlesi!
Skandal aramayla ilgili soruşturma başlatıldı
BAE'li Bakandan Türkiye itirafı!
Türkiye'den AP'nin kararına sert tepki: Tümüyle reddediyoruz
"Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz"
Trump'tan başkanlık açıklaması: Bırakacağım
"Dijital faşizme karşı mücadele etmeliyiz"
AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor
Danimarka 15 milyon doz Kovid-19 aşısı sipariş verdi
Maradona'nın cenazesinde arbede yaşandı
BAE Devlet Bakanı Gargaş, itiraf etti: Türkiye karşıtı pozisyon aldık
Eleştiri oklarına hedef olan Bülent Ersoy kürklerini çocuklar için satacak
Enbe Orkestrasının şefi Behzat Gerçeker tenisin de birincisi
Demet Akalın ile Sinan Akçıl arasındaki buzlar eridi
Şarkıcı Seher Çelik'in ses telleri araştırma konusu
Zehra Nişantaşı sokaklarında kayboldu
Demet Şener'den şaşırtan açıklama: Erkekler de ev işi yapsın
Aile saadeti
Bakan Koca, tedbirlere uyulması konusunda uyardı
3 bin yıllık mağara yazı tahtasına döndü
Kütüphanesiz köy okulu kalmasın
26 Kasım 2020 Perşembe 16:55:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 16:50:00

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Nişantaşı sokaklarında kayboldu

ABONE OL

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ara sokaklarda kendine verilen bir adresi bulmaya çalışan Zehra, görüntülendiğini fark edince panikledi. Adres konusunda gazetecilerden yardım alan Zehra, ardından bir binaya girdi. 

Etiketler : Hülya Avşar Zehra Kaya Çilingiroğlu Zehra Hülya Avşar Zehra Çilingiroğlu Kaya Çilingiroğlu magazin
Kalust Şalcıoğlu'nun oldu

Kalust Şalcıoğlu'nun oldu
İlker Aksum ve sevgilisi Şeyma Şener'den şipşak alışveriş!

İlker Aksum ve sevgilisi Şeyma Şener'den şipşak alışveriş!
Yağmur Tanrısevsin'in içindeki çocuk Kapadokya'da ortaya çıktı!

Yağmur Tanrısevsin'in içindeki çocuk Kapadokya'da ortaya çıktı!
İrem Derici'den 'rezalet şarkı' itirafı

İrem Derici'den 'rezalet şarkı' itirafı
Ünlüler 'İklim Biziz, Değişeceğiz' dedi

Ünlüler 'İklim Biziz, Değişeceğiz' dedi
Tuba Ünsal'ın eşyaları SMA'lı minikler için satışta

Tuba Ünsal'ın eşyaları SMA'lı minikler için satışta
Ünlü Youtuber Laura Isabella, ailesini de alıp Dubai'ye yerleşti

Ünlü Youtuber Laura Isabella, ailesini de alıp Dubai'ye yerleşti
Oyuncu çift Timur Acar ile Eda Özerkan'dan pandemide yenilik

Oyuncu çift Timur Acar ile Eda Özerkan'dan pandemide yenilik
Koronavirüse yakalanan Seda Bakan açıkladı: İlaç kullanmadan atlatıyor

Koronavirüse yakalanan Seda Bakan açıkladı: İlaç kullanmadan atlatıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER