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Hava kirliliği salgında ölüm riskini artırıyor
Pandemide diş sıkar olduk
14 Ekim 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 09:30:00

Hava kirliliği salgında ölüm riskini artırıyor

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İstanbul'da yapılan güncel bir akademik araştırma, Kovid-19 ölümlerinde hava kirliliğinin etkisine dikkat çekti.

İstanbul'da yapılan güncel bir akademik araştırma, Kovid-19 ölümlerinde hava kirliliğinin etkisine dikkat çekti. Araştırmaya göre, İstanbul'da Kovid -19 pandemisi boyunca gerçekleşen ölümlerin yaş, sosyoekonomik durum ve hane halkı sayısının yanı sıra, hava kirliliğiyle de ilişkili olduğu açıklandı.

Kovid-19 vakalarının hızı, artan aşı oranlarıyla düşse de pandemi dünya genelindeki etkisini sürdürüyor. Uzmanlar, hava kirliliğine maruz kalmanın, solunum sistemine zarar vererek viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı direnci azalttığını söylüyor. Hava kirliliği, vücudun virüslere karşı doğal savunmasını bozarak hastalıklara yakalanma olasılığını yükseltirken, virüslerin taşınmasında etkili oluyor. B2Press'in incelediği Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler imzalı akademik araştırmaya göre, hava kirleticilerine maruz kalmak yalnızca 65 yaş üstü kırılgan grup için değil, tüm yaş grupları için onaylanmış Kovid-19 vakalarının sayısını artırıyor.

Etiketler : Hava kirliliği İstanbul Kovid-19 ölümleri
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