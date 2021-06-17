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17 Haziran 2021 Perşembe 12:55:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 12:55:00

Hatası 30 saat uçurdu

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Mexico City'e gitmek isterken yanlışlıkla Cancun'a uçan Buray, ulaşmak istediği yere ulaşana kadar 30 saat yolculuk yaptı.

Popçu Buray, önceki gün yanlışlıkla aldığı bilet yüzünden 2 gün boyunca uçtu! Şarkıcı, 14 Haziran gecesi Mexico City için Türkiye'den yola çıktı. Ancak uçak biletinde yanlışlık yapan Buray, Meksika'da bulunan Cancun şehrine uçtu. Uçak indikten sonra Mexico City'de olmadığını fark eden ünlü popçu, yeniden bilet alarak asıl ulaşmak istediği yere yeniden yolculuk yaptı. Türkiye'den Cancun'a 17 saat süren yolculuk sonrası ulaşan popçu, olduğu yerden Mexico City'e de 2 saatte ulaştı. Aktarma süreleriyle birlikte bir hayli uzun bir yolculuk yapan ünlü popçu, "14 Haziran gecesi 22.00'de yola çıktık. 16 Haziran'da indim. Toplamda 30 saat uçtum. Otele ulaştım" diyerek takipçilerini bilgilendirdi.

Etiketler : buray şarkı klip
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