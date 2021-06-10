Hande'nin en büyük destekçisi Alican

'Baht Oyunu' ile ekrana dönmeye hazırlanan Hande Subaşı, heyecanlı olduğunu söyledi. Yeni projesinin yanı sıra şarkı üzerine de çalışmalarının olduğundan bahseden Subaşı, projelerde en büyük destekçisinin erkek arkadaşı Alican Yücesoy olduğunu belirtti. Subaşı, evlilik sorularına ise "Herkes bizim için iyi dileklerini iletiyor ama biz çok mutluyuz. Her şey yolunda. Şu an için evlilik düşüncesi hayatımızda yok" dedi