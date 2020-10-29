Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti

Çekimler öncesi konuşan, Hande Ünsal, pandemi döneminde bol bol yeni şarkı üreterek geçirdiğini söyledi. Günlerinin neredeyse tamamını stüdyoda geçirdiğini belirten Ünsal, "Sürekli yazıyorum, besteliyorum, çok sevdiğimiz isimlere şarkılar veriyorum. Benim de şu an hazırda 4 şarkım var" dedi.