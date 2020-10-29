29 Ekim 2020 Perşembe 17:32:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 07:17:00
Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti
‘Yorgun Savaşçı' şarkısıyla dikkat çeken Hande Ünsal, yeni şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçti.
Çekimler öncesi konuşan, Hande Ünsal, pandemi döneminde bol bol yeni şarkı üreterek geçirdiğini söyledi. Günlerinin neredeyse tamamını stüdyoda geçirdiğini belirten Ünsal, "Sürekli yazıyorum, besteliyorum, çok sevdiğimiz isimlere şarkılar veriyorum. Benim de şu an hazırda 4 şarkım var" dedi.
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