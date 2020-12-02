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02 Aralık 2020 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 09:24:00

Hande Subaşı erkek arkadaşı Alican Ulusoy ve Mustafa Ceceli atışla stres attılar

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Oyuncu Hande Subaşı, erkek arkadaşı Alican Ulusoy ile her hafta sonu olduğu gibi yine atış yaparak stres attı.

Haftanın yorgunluğunu poligon alanlarında atan Hande Subaşı ve erkek arkadaşı Alican Ulusoy'a bu kez şarkıcı Mustafa Ceceli de eşlik etti. Ekip, keyifli anları sosyal medya hesaplarından yayımlamayı da ihmal etmedi.

Etiketler : Hande Subaşı oyuncu Mustafa Ceceli Hande Subaşı erkek arkadaşı Alican Ulusoy
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