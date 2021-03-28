Haftada bir kardeş günü

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un çocukları Mert Baykal, Derya Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy kardeşler önceki akşam Cihangir'deki evlerine giderken görüntülendi. Pandemi nedeniyle kimseyle görüşmediklerini anlatan Mert Baykal, haftada bir kardeşler olarak buluştuklarını ve hasret giderdiklerini anlattı.

