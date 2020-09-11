Hadise'nin ‘Küçük Bir Yol' şarkısı klibi için giydiği elbisenin fiyatı 146 bin TL
Ünlü şarkıcı Hadise, 'Küçük bir yol' şarkısı için yeniden kamera karşısına geçti. Hadise'nin üzerindeki elbise hayranlarından büyük beğeni alırken kıyafetin fiyatı da dudak uçuklattı.
Hadise'nin son şarkısı ‘Küçük Bir Yol' için çektiği klipte giydiği elbisenin değeri dudak uçuklattı. Popçunun elbiseye para verip vermediği ise merak konusu oldu.
Hadise’nin ‘Küçük Bir Yol’ şarkısının klibinde giydiği Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı.
PARA ÖDEMİYORMUŞ!
‘Pop yıldızı elbiseye bu parayı verdi mi yoksa marka sponsor mu oldu?’ sorusu merak uyandırdı. Valentino, Gucci, Christian Dior ve Fendi kreasyonlarını giymesi için Hadise’ye gönderiyormuş. Pop yıldızının beğendikleri kendisinde kalıyor, diğerlerini de geri yolluyormuş.
DÜNYA LİSTELERİNE GİRDİ
Hadise, uzun süredir üzerinde çalıştığı, üç şarkıdan oluşan EP'sinin merakla beklenen ilk teklisi 'Küçük bir Yol'u Pasaj Müzik etiketiyle 3 Eylül Perşembe tüm dijital platformlarda yayımladı.
Şarkı, YouTube'un tüm dünyayı kapsayan "worldwide" listesine de 59'uncu sıradan girip 25'inci sıraya yükseldi. Hadise, Instagram hesabından klipten bir fotoğrafı paylaşarak dinleyicilerine şu sözlerle teşekkür etti: "Klibimiz Türkiye listesinde 1 numara. Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Belçika ve birçok ülkede ilk sıralardan listelere giren klip ve şarkımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."
- Hadise'nin ‘Küçük Bir Yol' şarkısı klibi için giydiği elbisenin fiyatı 146 bin TL
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