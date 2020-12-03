Gürgen Öz ‘Sadece Bir Gece' filmi kadrosunda

Gürgen Öz ‘Sadece Bir Gece' filmi kadrosunda

Başrollerini Tuba Ünsal ve Cemal Hünal’ın paylaştığı filmin kadrosuna Gürgen Öz de katıldı. Öz, filmde birbirini anlamakta giderek güçlük çeken kadınlar ve erkeklerin yol göstericisi; ilişkilerin, aşkın, evliliğin kitabını yazmış ‘ilişki gurusu’ Önder’i canlandıracak.