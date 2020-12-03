03 Aralık 2020 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 08:42:00
Gürgen Öz ‘Sadece Bir Gece' filmi kadrosunda
Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak olan 'Sadece Bir Gece' filminin oyuncu kadrosu tamamlanmaya başladı.
Başrollerini Tuba Ünsal ve Cemal Hünal’ın paylaştığı filmin kadrosuna Gürgen Öz de katıldı. Öz, filmde birbirini anlamakta giderek güçlük çeken kadınlar ve erkeklerin yol göstericisi; ilişkilerin, aşkın, evliliğin kitabını yazmış ‘ilişki gurusu’ Önder’i canlandıracak.