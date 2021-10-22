Bilim kadınlarına destek oldu

Oyuncu ve yazar Gülse Birsel, L'Oréal Türkiye ve UNESCO iş birliğiyle 19'uncu 'Bilim Kadınları İçin' etkinliğe onur konuğu olarak katıldı. Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleşen gecede Birsel, "Kadınların kısa bir zaman dilimi içinde pek çok bilim insanı, doktor, avukat, sanatçı, mühendis, mimar, mizahçı çıkardığını, düşmeyen, dik duran kadınlara herkesi alıştıracaklarını" söyledi. Törende yetenekli Türk bilim kadınlarına araştırmalarında kullanmak üzere 120.000 TL ödül verildi.

