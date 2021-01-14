Gülben Ergen'den samimi açıklamalar! 'Negatif insanlara hayatımda yer yok'

Geçmişte yaşadığı olayların belirli aralıklarla gündeme gelmesi ile ilgili yorum yapan sanatçı, ‘’Hayallerim var ve beni bunlardan alıkoyup günümü, saatimi, sağlığımı aşağıya çekecek, beni negatifleştirecek kimseyle görüşmüyorum. Burada seçme seçilme hakkı bende. Keşke hayatımdan insan elemesini daha önce yapsaydım. Kim ne der diye geçen yıllarıma yazık’’ dedi.