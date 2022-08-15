Gösterisine kurye getirdi

Komedyen Doğu Demirkol, 'Tek kişilik oyun' adlı stand-up'ını Kuruçeşme Açıkhava'da sahneledi. Demirkol, gösterine gelirken yaşadığı olayı anlattı. Komedyen, "Geç kaldık trafikten dolayı, bir tane kurye arkadaştan rica ettim. Motorun arkasına atladım geldim" dedi. Demirkol'u izlemeye Koronavirüsü atlatan Burcu Özberk geldi. Oyuncu, habercilere sağlığının yerinde olduğunu belirtti.