VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği yaşanıyor
Temmuz ayı bütçe dengesi açıklandı
İstanbul'da kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi
Hak etmediğim bir lokma yemedim
Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı
Hiçbir zaman diyet yapmadım
Vizyona geri sayım
Gösterisine kurye getirdi
Nispet gecesi
MSB duyurdu... "Beklenen sondan kaçış yok"
"Kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu"
"Bu, tek tip insan ideolojisidir"
Göz kararması susuzluktan olabilir
Güneş, deri kanserlerinin en önemli nedeni
Kandaki protein ‘kanser riskini' önceden gösteriyor
Erkeklerde meme büyümesi ruhsal travma oluşturabilir
2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul'u kana bulayacaklardı: Tutuklandı
MSB: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
CHP'nin tiyatrosundaki isim bakın kim çıktı
Başkan Erdoğan'dan 21. kuruluş yıl dönümü mesajı
"Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız"
İzmir'de yarım asırlık ağacın kesilmesine bir tepki daha
15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:30:00

Gösterisine kurye getirdi

ABONE OL

Komedyen Doğu Demirkol, 'Tek kişilik oyun' adlı stand-up'ını Kuruçeşme Açıkhava'da sahneledi.

Komedyen Doğu Demirkol, 'Tek kişilik oyun' adlı stand-up'ını Kuruçeşme Açıkhava'da sahneledi. Demirkol, gösterine gelirken yaşadığı olayı anlattı. Komedyen, "Geç kaldık trafikten dolayı, bir tane kurye arkadaştan rica ettim. Motorun arkasına atladım geldim" dedi. Demirkol'u izlemeye Koronavirüsü atlatan Burcu Özberk geldi. Oyuncu, habercilere sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

Etiketler : gösteri doğu demirkol stand-up
Psikoloji kitapları oyunculuğa faydalı

Psikoloji kitapları oyunculuğa faydalı
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
Sertab şov

Sertab şov
Yakışıklı listesinin zirvesine Alp oturdu

Yakışıklı listesinin zirvesine Alp oturdu
Haftada 100 kıyafet giyiyorum

Haftada 100 kıyafet giyiyorum
Kaykaydan düştü kolunu kırdı

Kaykaydan düştü kolunu kırdı
Aşka ayıracak vaktim yok

Aşka ayıracak vaktim yok
Afra beni kıskanmaz!

Afra beni kıskanmaz!
Talia Ceyda'ya benziyor

Talia Ceyda'ya benziyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes