24 Kasım 2020 Salı 14:08:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 13:40:00
Göksel'in de artık dikili bir ağacı var
İstanbul'dan Göcek'e taşınan Göksel, doğayla baş başa hayat sürmeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı, önceki gün bahçesine karabiber ağacı ekti. Göksel, "Benim de kendi ellerimle diktiğim bir ağacım var artık’’ şeklinde not düşerek paylaşım yaptı.
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