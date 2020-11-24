Göksel'in de artık dikili bir ağacı var

Göksel'in de artık dikili bir ağacı var

Ünlü şarkıcı, önceki gün bahçesine karabiber ağacı ekti. Göksel, "Benim de kendi ellerimle diktiğim bir ağacım var artık’’ şeklinde not düşerek paylaşım yaptı.

