Gökçe Bahadır, o heyecanını unutamadı

İlk sahneye çıkacakları o anın heyecanı hatırladığını söyleyen Gökçe Bahadır, ‘’Geçen sene bugün İzmir’in Kızları ‘nın ilk gecesiydi. Ekipçe heyecanımız aklıma geldi şimdi. Ve oyunun finalinde seyircinin bizimle birlikte coşkuyla şarkıya eşlik ettiği an. Ama az kaldı. Aynı coşkuyla kaldığımız yerden devam edip yine birlikte söyleyeceğiz şarkıları...’’ yazdı.