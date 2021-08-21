21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:30:00
Gökçe Bahadır Emir Ersoy ile aşk orucunu bozdu! Hayranlara yakalandı
Gökçe Bahadır, aşk orucunu bozdu. Bir süre kalbini aşka kapatan oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile görüşmeye başladı.
İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Gökçe Bahadır -Emir Ersoy çifti, hayranları tarafından sokakta el ele yürürken görüntülendi. Bahadır, müzisyenin 'Sezenli Şarkılar' adlı projesinde yer alarak 'Hepsi Senin mi' adlı şarkıyı seslendirmişti.