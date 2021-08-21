Gökçe Bahadır Emir Ersoy ile aşk orucunu bozdu! Hayranlara yakalandı

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Gökçe Bahadır -Emir Ersoy çifti, hayranları tarafından sokakta el ele yürürken görüntülendi. Bahadır, müzisyenin 'Sezenli Şarkılar' adlı projesinde yer alarak 'Hepsi Senin mi' adlı şarkıyı seslendirmişti.