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21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:30:00

Gökçe Bahadır Emir Ersoy ile aşk orucunu bozdu! Hayranlara yakalandı

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Gökçe Bahadır, aşk orucunu bozdu. Bir süre kalbini aşka kapatan oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile görüşmeye başladı.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Gökçe Bahadır -Emir Ersoy çifti, hayranları tarafından sokakta el ele yürürken görüntülendi. Bahadır, müzisyenin 'Sezenli Şarkılar' adlı projesinde yer alarak 'Hepsi Senin mi' adlı şarkıyı seslendirmişti.

Etiketler : gökçe bahadır emir ersoy magazin
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