Türkiye ile Hollanda imzayı attı! 56 yıl sonra değişikliğe gidildi

Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Yalova'da ikamet eden Türk ve Hollandalı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla SGK Başkanlığı ile SVB tarafından 3 gün sürecek "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri", SGK Bursa İl Müdürlüğünün hizmet binasında başladı.

SGK Başkanı Raci Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye-Hollanda Danışma Günleri'ni SGK ve SVB olarak müşterek sigortalılara etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla 15 yıldır iki ülkede düzenlediklerini söyledi.

Danışma günlerini iki ülke sigortalılarını ve bunların hak sahiplerini sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Kaya, "Bu etkinliklerde iki ülkenin uzmanları tarafından Türkçe ve Felemenkçe dillerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Danışma Günleri, kişilerin kolay erişimini sağlamak adına hem Türkiye'de hem de Hollanda'da her yıl farklı şehirlerde düzenlenmektedir." diye konuştu.

Kaya, Bursa'daki toplantının, SGK ile SVB arasında kullanılan belgelerin kağıt ortamında fiziki posta yoluyla gönderilmesinden vazgeçilerek elektronik ortama geçilmesi nedeniyle ayrı öneme sahip olduğunu vurguladı.

İmzalanacak protokolle, belgelerin elektronik ortamda güvenli e-posta yoluyla gönderileceğini dile getiren Kaya, "Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle tüm yazışmalar elektronik ortama taşınmış olacaktır. Bu sayede, işlemlerin hızlandırılması, fiziki postada meydana gelen gecikmelerin önlenmesi, posta masraflarının ortadan kaldırılması ve belge alışverişinin güvenli yapılması sağlanacak ve sigortalılarımızın işlemleri hızlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaya, bu yöntemle kişisel verilerin korunmasının ve belge alışverişinin elektronik arşivde saklanmasının da hedeflendiğini anlattı.

SGK olarak geçen yıl da Almanya ile aynı protokolü imzaladıklarını anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

"2023'te Almanya anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle sorunsuz bir şekilde ilerleyen bu süreçte bugüne kadar Türkiye ile Almanya arasında 33 bin adet formüler elektronik ortamda gönderilmiş ve 9 aylık dönemde yaklaşık 2 milyon lira kaynak tasarrufu sağlanmıştır. Almanya ile başladığımız bu uygulamayı Hollanda ile daha da geliştirdiğimiz için büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade ederken, yakın tarihte aynı uygulamayı Arnavutluk'la da hayata geçireceğimizi duyurmak istiyorum."

SVB Başkanı Simon Sibma ise Kaya'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, bu sene ayrıca Hollanda ile Türkiye arasında iş gücünün sağlanmasına dair anlaşmanın imzalanmasının 60'ncı yılını kutladıklarını belirtti.

Sibma, "Çalışanlarımıza, önümüzdeki günlerde Hollanda ve Türkiye'ye bağlı olan vatandaşlarımıza vereceği danışmanlık hizmetinden dolayı başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında 1966'da imzalanan ve 1968'te yürürlüğe giren sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulanmasında kullanılan ve "formüler" olarak tanımlanan belgelerin iki kurum arasında karşılıklı olarak elektronik ortamda gönderilmesi için Kaya ile Sibma tarafından protokole imzalar atıldı.