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2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
07 Mayıs 2024 Salı 18:21:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 18:21:00

2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Gara bölgesi PKK teröristleri hava harekâtı
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