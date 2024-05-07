2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mnkBbDIBZU
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