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07 Temmuz 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 10:30:00

Filme bayram arası

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Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı 'Güven Bana' adlı filmin başrolünde yer alacak olan oyuncu Pelin Karahan Zorlu'da görüntülendi.

Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı 'Güven Bana' adlı filmin başrolünde yer alacak olan oyuncu Pelin Karahan Zorlu'da görüntülendi. Yaz aylarını Bodrum'daki evinde ailesiyle geçiren oyuncu, "Normalde yaz aylarını ailecek Bodrum'da geçiriyoruz. Fakat bu sene benim iş tempom biraz yoğun olduğu için daha çok İstanbul ve Bodrum arasında geçiyor" dedi. Filme bayram izni verdiklerini belirten oyuncu, "Bayram haftası olduğu için de bu hafta setimiz yok. Bodrum'a gitmeden eksikleri tamamlamak adına alışverişe çıktım" dedi.

Etiketler : Filme bayram arası Cihangir Ceyhan Okan Çabalar Bodrum
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