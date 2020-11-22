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22 Kasım 2020 Pazar 11:57:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 11:57:00

Evlilik teklifinin ardından ayrılık

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Şarkıcı Cem Belevi evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşı Zehra Yılmaz'la yollarını ayırdı.

Temmuz ayının son günlerinde sevgilisine evlenme teklifi eden şarkıcı, ekim ayının sonunda ise, “İlişkimize ara verdik” diyerek, ayrılığı açıklamıştı. İlişkilerini gözden geçirme kararı alan çift, Instagram’dan birbirini takipten çıkararak, kesin ayrılık sinyali verdi. O dönem sosyal medyada birbirini takip eden şarkıcı ve oyuncunun yakın çevresi, “Barışabilirler” diyorlardı.

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