2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 2 hekimin atama yerini belirleyecek 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere 2 bin 2 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun."
- Başkan Erdoğan'dan Türk Metal iş Sendikası'na ziyaret
- 17 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 gözaltı
- Bakan Bolat: Macaristan ile ticari ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız
- Türkiye'den F-16 açıklaması! Süreç olumlu gidiyor
- 2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
- Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar haziranda başlayacak