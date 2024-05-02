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2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
02 Mayıs 2024 Perşembe 18:54:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 18:54:00

2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 2 hekimin atama yerini belirleyecek 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere 2 bin 2 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tercih Başvuru hekim atama
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