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Türkiye'den F-16 açıklaması! Süreç olumlu gidiyor
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02 Mayıs 2024 Perşembe 19:06:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 19:06:00

Türkiye'den F-16 açıklaması! Süreç olumlu gidiyor

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'ABD ile F-16 süreci olumlu ilerliyor, ABD'li yetkililerle temaslar sürüyor. Eurofighter almak istiyoruz, Alman dostlarımızın takıldığı bazı noktalar var' dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CNN Türk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Güler'in açıklamalarından satır başları:

TERÖRLE MÜCADELE

Irak tarihi komşumuz. Yüzyıllardır beraberiz. Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygımız sonsuz. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine geldi yerleşti, hiç karışan yok. Bizim dışımızda mücadele eden yok. Dedik ki biz bu terörü kaynağında tüketeceğiz. Sürekli operasyon yapacağız. Ve nitekim bu esaslar doğrultusunda devam ediyoruz. PKK Irak'ta 800 köyü boşaltmış durumda. Bundan kimse rahatsızlık duymuyor ama biz duyuyoruz. 19 Aralık'ta ilk toplantıyı yaptık, 14 Mart'ta 2. toplantı. Ve sonunda da 3. toplantı Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapıldı. Irak'ta şöyle bir değişiklik oldu, biz de memnunuz. Irak'lı komşularımız PKK'ya hiçbir şey demiyordu. Sen adama terör örgütü demiyorsun, biz seninle terörü konuşmak istiyoruz. Sonunda yasaklı örgüt olarak geçti. Iraklı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz, onlar için de zor bir ortam. Toplantılardan sonra oradaki faaliyetleri daha ciddi yürütüyorlar, bizimle daha koordineli haldeler.

Etiketler : abd türkiye f-16 bakan güler
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