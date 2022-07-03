Evladımı benden koparmaya çalışıyorlar

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Deniz: "Ben bu süreçte 30 yıllık kariyerimi, bütün hayatımı, bütün birikimimi masaya sürdüm oğlum için, her şeyi kaybedebilirdim."

Müzisyen Özcan Deniz 15 yıl sonra Harbiye Açık Hava'da sevenleriyle buluştu. Deniz, konserinde geçmişten günümüze tüm sevilen şarkılarını seslendirdi. Oğlu Kuzey'i sahneye çıkartan şarkıcı, "Bu oğlumla ilk konserim. Çok mutluyum" dedi. Eski eşi Feyza Aktan'la velayet davası döneminde sorunlar yaşayan müzisyen, "Ben hiç bir zaman oğlumu, annesinden ayırmaya çalışmadım. Ben annesiyle de bunu defalarca paylaştım. Ben sadece oğlumun silah olarak kullanılmasını istemiyorum ve engellemeye çalışıyorum" dedi. Deniz, davayı geri çekmesi için Aktan'ın iftira attığını belirterek "Ben konuların hepsinde beraat ettim arkadaşlar, benim üstüme atılan o iftiraların hepsi beni tamamen velayet davasından geri çektirtmek için yapılan tehditlerdi" dedi. Aktan'ın kendisine şiddet uyguladığı görüntüler hakkında Deniz, "Beni tokatladı. Tişört olmasa yüzüm, gözüm parçalanacaktı. Ben bu durum için bile gidip rapor almadım. Çocuğu ilk günü okula göndermemiş. Okuldan beni aradılar Kuzey gitmemiş. Kapıyı çalınca bana saldırmaya başladı bir anda" dedi. Oğlu Kuzey'in kendisinden ayrılmaya çalışıldığını belirten müzisyen, "Ben bu süreçte 30 yıllık kariyerimi, bütün hayatımı, bütün birikimimi masaya sürdüm oğlum için, her şeyi kaybedebilirdim. Evladım benden kopartmaya çalışıyorlar. Hem de şöhret ve para uğruna. Üstünde tepişen menajerler, basın danışmanları var. iki senedir ben bu düzenin içinden oğlumu nasıl kurtarırım diye gecem, gündüzüm berbat geçti" dedi.