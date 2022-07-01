Evimde hizmetçi dışarıda kraliçeyim

Seda Üren üç yıl aranın ardından çıkardığı 'Kırarım Bu Kalemi' teklisinin mutluluğunu yaşıyor. Şarkıcı, sosyal medyadan hayranlarının sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin, "Hem eş, hem anne hem de sanatçı olmak sizi zorlamıyor mu? Nasıl hepsine birden yetişiyorsunuz?" sorusuna Üren, "Eşimin kadını, evinin aşçısı, çocuklarımın annesi, doktoru, öğretmeni, sahnede ise sanatçıyım. Aslında sadece evimin değil kendimin de hizmetçisiyim. Ailemin ve sanatçı Seda Üren'in hizmetçisiyim. Ama sokağa bir çıkarım kraliçeler gibi yaşarım" diyerek cevap verdi.