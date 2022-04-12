Eleştirilere açığım

Kaan Urgancıoğlu'yla başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filmindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Aslı Enver önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Önder Öztarhan'ın annesi müstakbel kayınvalidesi Deniz Öztarhan'la bir yemekte tanışmıştı. Evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Enver, "Her şey çok güzel" diyerek utangaç tavırlar sergiledi. Oyuncu 'Sen Yaşamaya Bak' dizisinin senaryosunun eleştirilmesi üzerine ''Eleştiri iyi bir şeydir, saygı duyarım" dedi.