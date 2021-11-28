Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak

Ekranlara veda eden 'Son Yaz' dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan 'Bir Gece Ansızın' adlı dizi projesinden başrol teklifi aldı. Hazırlıkları devam eden yapımda Sancaktutan, Tolga Sarıtaş'la partner olacak. Hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Sancaktutan, "Okuma aşamasındayız" dedi. Dizinin çekimlerine aralık ayında başlanacak. Çello eğitimi almaya başlayan güzel oyuncu heyecanlı olduğunu dile getirdi.