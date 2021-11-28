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28 Kasım 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 18:00:00

Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak

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Ekranlara veda eden 'Son Yaz' dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan 'Bir Gece Ansızın' adlı dizi projesinden başrol teklifi aldı.

Ekranlara veda eden 'Son Yaz' dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan 'Bir Gece Ansızın' adlı dizi projesinden başrol teklifi aldı. Hazırlıkları devam eden yapımda Sancaktutan, Tolga Sarıtaş'la partner olacak. Hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Sancaktutan, "Okuma aşamasındayız" dedi. Dizinin çekimlerine aralık ayında başlanacak. Çello eğitimi almaya başlayan güzel oyuncu heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Etiketler : Son Yaz Hafsanur Sancaktutan Bir Gece Ansızın
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