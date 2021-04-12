Dizide hain darbe girişimini anlatacaklar
Oyuncu Aslıhan Karalar, rol aldığı Şafak Vakti filmi çekimlerinin tam gaz devam ettiğini söyledi.
Oyuncu Aslıhan Karalar, rol aldığı Şafak Vakti filmi çekimlerinin tam gaz devam ettiğini söyledi. Filmin Kayseri'deki çekimlerinin ardından İstanbul'a gelen Karalar, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlattıklarını söyledi. Filmdeki rol arkadaşı Doğa Özüm'le Nişantaşı'nda objektiflere takılan Karalar, "Çekimler geçtiğimiz hafta tamamladı. Çok keyifli geçti" dedi.